Cinema: FEdS, in anteprima per il pubblico i pluripremiati film “Sulla Infinitezza” e “Thunder Road”

Continua la collaborazione tra la Fondazione Ente dello Spettacolo e Wanted Cinema che, in attesa dell’uscita nelle sale, presenta in anteprima per il pubblico due attesissimi titoli dell’etichetta cinematografica: “Sulla Infinitezza”, di Roy Andersson, premiato col Leone d’Argento – Premio speciale per la Regia alla 76° Mostra del Cinema di Venezia, e “Thunder Road” di Jim Cummings, candidato agli Independent Spirit Awards. Le proiezioni dei film saranno introdotte dai due autori.

Martedì 23 marzo, alle 17 (e in replica mercoledì 24 marzo, alle 19), il regista Roy Andersson introdurrà l’anteprima di “Sulla Infinitezza” in dialogo con Federico Pontiggia, giornalista e critico cinematografico della Rivista del Cinematografo / Cinematografo.it, una riflessione sulla vita umana in tutta la sua bellezza e crudeltà, splendore e banalità. L’incontro live con il regista sarà visibile nella sala virtuale Wanted Zone e sulla pagina Facebook di Io Resto In Sala.

A seguire, sempre martedì 23 marzo alle 21, il regista e interprete Jim Cummings presenterà il suo “Thunder Road” in dialogo con il critico cinematografico Gian Luca Pisacane e con don Davide Milani, presidente Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore della Rivista del Cinematografo. L’anteprima di “Thunder Road” viene presentata all’interno della rassegna “La forza delle famiglie (quasi) normali” organizzata dalla Comunità Pastorale di Lecco, di cui don Davide Milani è prevosto. Ciascuna proiezione sarà riservata a un massimo di 50 spettatori e sarà possibile prenotare il proprio biglietto nella sala virtuale di Wanted Zone e Io Resto in Sala fino a esaurimento posti. Le proiezioni hanno un costo di 7,90 euro. Il ricavato della vendita dei biglietti andrà a contribuire al finanziamento del crowdfunding “Cinemarmocchi”, destinato all’apertura della prima sala cinematografica a misura di bambino a Milano, nel quartiere Giambellino, attivo fino al 28 marzo su Produzioni dal Basso.