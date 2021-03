Diocesi: Chioggia, violenza verbale contro il vescovo Tessarollo. La solidarietà del patriarca Moraglia

“Esprimo al confratello e amico vescovo Adriano Tessarollo la mia personale solidarietà a seguito dell’episodio di violenza verbale di cui è stato oggetto insieme con un sacerdote e altre persone. A tutti va la mia solidarietà e vicinanza”. Lo scrive in un messaggio il patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, a seguito dell’episodio di cui è stato vittima il vescovo di Chioggia, mons. Adriano Tessarollo. Il fatto, avvenuto nei giorni scorsi a Chioggia e che lo stesso mons. Tessarollo ha denunciato in un post sui social, è reputato “particolarmente grave anche perché non occasionale”, dato che “i protagonisti sono giovani che a Chioggia, da tempo, si segnalano per atti simili”. “L’attenzione sollevata dalla vicenda ci spinge, secondo le nostre personali responsabilità – prosegue mons. Moraglia – a un rinnovato impegno nel promuovere relazioni che siano improntate al rispetto di tutti. Come adulti, tutto quello che riguarda il mondo dei giovani non può non interpellarci e chiamarci in causa; tali comportamenti, infatti, denunciano disagi e sofferenze che addolorano e feriscono coloro che pregano, si spendono e sono disposti a scommettere su di loro”.

Infine, dal patriarca l’auspico che “le nostre città tornino ad essere luoghi d’incontro e confronto civile in un clima di rinnovata serenità e di rispetto reciproco”.