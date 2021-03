San Giuseppe: Casale Monferrato, in serata messa in cattedrale presieduta dal vescovo Sacchi

Nella solennità di San Giuseppe, il vescovo di Casale Monferrato, mons. Gianni Sacchi, presiederà nella serata di oggi (ore 18) una celebrazione eucaristica nella cattedrale di Sant’Evasio. Al termine della messa, preghiera e atto di affidamento al patrono della Chiesa presso l’altare di San Giuseppe.

In occasione dell’“Anno di San Giuseppe”, nel 150º anniversario della proclamazione come patrono della Chiesa Cattolica, verranno promosse a Casale Monferrato alcune iniziative per approfondire la figura paterna. Per giovedì 22 aprile, alle 21, nella chiesa di Sant’Antonio è in programma un incontro con lo scrittore Johnny Dotti che presenterà il suo libro “Giuseppe siamo noi”.

Un secondo appuntamento è già fissato per giovedì 23 settembre quando, alle 21 sempre nella chiesa di Sant’Antonio, si terrà l’incontro “Tutto suo padre. Lo sposo di Maria nel mistero di Cristo. Una meditazione su San Giuseppe” con il teologo Giovanni Cesare Pagazzi, ordinario di Ecclesiologia e comunità familiare presso il Pontificio Istituto teologico Giovanni Paolo II per le scienze del matrimonio della famiglia.