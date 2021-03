Mezzogiorno: Fondazione con il Sud, lunedì si presenta il bando sulla mobilità sostenibile

Sarà presentato lunedì 22 marzo, in modalità on line (diretta streaming dalle ore 12 alle 13 sulla pagina Facebook di Fondazione con il Sud e sul sito) il nuovo bando per la mobilità sostenibile al Sud promosso dalla Fondazione con il Sud.

Interverrà Enrico Giovannini, ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Introdurrà Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud. La presentazione operativa del bando è affidata a Valerio Cutolo e Maria Pia Chiappiniello dell’ufficio Attività istituzionali della Fondazione.

“Attraverso il bando per la mobilità sostenibile – ricorda una nota – la Fondazione con il Sud mette a disposizione 4,5 milioni di euro di risorse private per promuovere una nuova cultura della mobilità nelle regioni meridionali, con scelte alternative alle attuali forme di trasporto privato, favorendo la diffusione di modelli sostenibili a basso impatto ambientale e con ricadute positive sulla qualità di vita anche a livello sociale ed economico. Il Bando, rivolto al mondo del Terzo settore, scade il 19 maggio 2021 ed è pubblicato sul sito www.fondazioneconilsud.it“.