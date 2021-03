San Giuseppe: Bologna, messa e catechesi con l’arcivescovo nella chiesa dedicata allo sposo di Maria. Domani incontro on line con il card. Zuppi e mons. Castellucci

Oggi, venerdì 19 marzo, solennità di San Giuseppe, alle ore 17 l’arcivescovo di Bologna, card. Matteo Zuppi, terrà una catechesi nella chiesa di San Giuseppe Sposo (via Bellinzona, 6), dove domenica 21, alle ore 18.30, celebrerà anche la messa. Venerdì, inoltre, alle ore 19, presiederà l’Eucaristia nella collegiata di Pieve di Cento (piazza Costa, 19) nell’ambito del tradizionale appuntamento quaresimale dei “Venerdì del Crocifisso”. Durante la liturgia sarà anche accolta la candidatura di un nuovo diacono permanente. Tutti gli appuntamenti si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti Covid.

Sabato 20 marzo, alle ore 20.45, il card. Zuppi dialogherà on line con mons. Erio Castellucci, arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi, sul tema “Padre celeste e padri terreni”. L’appuntamento è proposto dalla Zona pastorale Calderara-Sala Bolognese sulla lettera apostolica di Papa Francesco “Patris corde”, pubblicata per il 150° anniversario della dichiarazione di San Giuseppe a patrono della Chiesa universale e al quale il Papa nel 2021 ha dedicato un anno speciale. L’incontro sarà trasmesso sulla pagina YouTube della parrocchia di Calderara e sul sito www.parrocchiacalderara.it.