Papa Francesco: lettera di Casellati, “ci chiede di trovare nella logica di unità e fratellanza la chiave di lettura per affrontare le nostre responsabilità”

“Lo storico viaggio di Sua Sanità in Iraq, che si è appena concluso, segna per tutti i popoli e i rappresentanti delle Istituzioni una strada da seguire”. Lo ha scritto il presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, in una lettera che ha inviato a Papa Francesco per l’ottavo anniversario di Pontificato.

“L’appello del Santo Padre ad ‘alzare gli occhi e guardare le stelle’ ci invita a non rimanere schiavi degli errori del passato, ad affrontare le sfide della contemporaneità con visione e insieme con concretezza”, osserva la seconda carica dello Stato italiano, sottolineando che “è una chiamata a trovare nella logica dell’unità e della fratellanza la chiave di lettura per affrontare le nostre responsabilità davanti al prossimo e davanti al pianeta”. “Sono certa che la speranza e il coraggio di cui il magistero di Papa Francesco è testimonianza viva, sapranno illuminare la comunità nazionale e quella internazionale nell’interpretare con piena consapevolezza e autentica fiducia anche le prove più impegnative di questo tempo difficile”, conclude Casellati.