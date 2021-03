Diocesi: Brescia, don Gigi Guerini ha ricevuto la telefonata del presidente Mattarella. “Da lui i complimenti per il libro sulla mia lotta al Covid”

Ha ricevuto stamani la telefonata del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, don Gigi Guerini, parroco di Passirano, Monterotondo e Camignone. Una chiamata che il Capo dello Stato ha fatto per complimentarsi con il sacerdote per il libro testimonianza “Alzati e cammina – Diario di viaggio nella prova del Covid”, edito da “La Voce del Popolo” (Opera diocesana San Francesco di Sales), volume che il sacerdote ha scritto dopo la terribile esperienza vissuta lo scorso anno quando ha contratto il coronavirus. Una storia tragica, la sua, come quella di molti altri italiani, ma segnata da un lieto fine. “Il presidente Mattarella – riferisce il sacerdote a La Voce del Popolo – ha letto il libro e mi ha fatto i complimenti per il messaggio di speranza che traspare fra le righe, soprattutto se pensiamo alle tante persone che ancora oggi stanno lottando per la vita”. Sono trascorsi cinque minuti al telefono, cinque minuti in cui don Gigi Guerini ha raccontato al Capo dello Stato quanto gli siano stati vicini i medici tanto quanto gli infermieri. “A loro – mi sono raccomandato – bisogna fare un monumento”. Una domanda del presidente, su tutte, ha destato l’attenzione del sacerdote. “Mattarella mi ha chiesto se fossi rientrato in parrocchia. Questo è segno di una sua forte attenzione per questa dimensione. Purtroppo ho dovuto rispondergli che è un anno che sono in cura, e lui mi ha augurato di riprendere le forze il più presto possibile. Io poi l’ho ringraziato per tutto quanto sta facendo per gli italiani in questo difficile periodo, per tutti i messaggi di vicinanza”.