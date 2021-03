Coronavirus Covid-19: mons. Benítez (segretario generale vescovi) “preoccupati per i pochi vaccini in Paraguay, l’aumento dei contagi, la corruzione e il clientelismo”

“Non c’è chiarezza da parte del Governo, al momento sono messe a disposizione solo 25mila dosi, aspettiamo e speriamo che arrivi qualche buona notizia”. Si riferisce alla lentissima partenza della campagna vaccinale, che pone il Paraguay come fanalino di coda dell’intero Continente, mons. Amancio Francisco Benítez Candia, segretario generale della Conferenza episcopale paraguagia (Cep) e vescovo di Benjamín Aceval, all’indomani dell’appello del Papa al dialogo e del voto della Camera contro la messa in stato d’accusa del presidente della Repubblica Mario Abdo Benítez a causa della deficitaria gestione dell’emergenza Covid-19.

La preoccupazione del segretario Cep non si limita ai vaccini: “Dicevo nei giorni scorsi durante un’omelia che il Paese aveva più paura del virus un anno fa, quando chiudemmo tutto con pochissimi casi, rispetto a ora. I contagi in questo momento sono molti, gli ospedali scoppiano, eppure non pare di percepire tra i cittadini un adeguato timore. Certo, la situazione politica così tesa non aiuta”.

È anche per questa situazione che l’Episcopato, pur avendo sempre alzato la voce a favore dei poveri e contro la pervasiva corruzione, ha mantenuto in queste settimane di forti proteste, in alcuni momenti anche violente, un atteggiamento prudente e costruttivo, invitando al dialogo e alle “buone opere”. Questo non significa che non vengano denunciate le storiche situazioni di ingiustizia, diseguaglianza, illegalità e corruzione: “Si tratta di realtà molto diffuse. Noi abbiamo, anche come Chiesa, lavorato bene con il ministro della Salute lo scorso anno. Al tempo stesso, esiste molta corruzione, che coinvolge imprese private, ma anche con la complicità di ambienti e persone del Governo. La corruzione e il clientelismo sono grandi piaghe del nostro Paese, spesso si fa politica proprio per arricchirsi e ricevere favori”.