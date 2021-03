Coronavirus Covid-19: Caritas Anagni, attivato ascolto telefonico per anziani che devono vaccinarsi e famiglie in crisi economica

320-4111451: è un numero telefonico dedicato che la Caritas diocesana di Anagni-Alatri ha attivato per due iniziative di carità legate all’emergenza Covid-19. La prima, portata avanti in collaborazione con l’Unitalsi e denominata “SOS Covid”, riguarda la possibilità per gli anziani soli di essere assistiti nella procedura online di prenotazione del vaccino e di essere accompagnati il giorno della somministrazione. Il numero telefonico è attivo quotidianamente dalle 9 alle 16. “Insieme possiamo farcela, siamo una comunità per la comunità” è invece lo slogan che accompagna la diffusione dell’altra campagna promossa dalla Caritas di Anagni. In questo caso, gli operatori del servizio di ascolto telefonico sono a disposizione di singoli e famiglie colpiti dalla crisi economica collegata alla pandemia. “La Caritas è già in prima linea sul fronte degli aiuti – afferma Piergiorgio Ballini, co-direttore della Caritas di Anagni –. Ma molti provano una sorta di vergogna nel bussare alle Caritas parrocchiali, soprattutto quei piccoli professionisti, commercianti o artigiani che fino a ieri vivevano dignitosamente del proprio lavoro. Per questo, una telefonata può essere il mezzo ideale per un primo contatto, in riservatezza, così da esporre necessità e urgenze”. La Caritas non eroga aiuti in denaro ma fornisce un contributo per le bollette pari al massimo al 50% dell’importo. Ogni famiglia può usufruire di tre contributi in un anno. “Mentre pensiamo che il peggio debba arrivare a livello di crisi sociale ed economica, siamo convinti che non possa esserci Caritas dove non c’è comunità”, conclude Ballini.