Diocesi: Padova, al via giovedì 25 marzo il percorso “Il canto del viaggio” per i 700 anni dalla morte di Dante

Nell’anno che ricorda e celebra i 700 anni della morte di Dante Alighieri anche la diocesi di Padova propone una serie di iniziative e appuntamenti che prendono il via in occasione del Dantedì giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. Un progetto che vede la collaborazione di diversi soggetti e uffici diocesani e non: da Villa Immacolata all’Ufficio di Pastorale della cultura e dell’università, dall’Ufficio Annuncio e Catechesi alla Pastorale dei giovani, alla Pastorale della comunicazione e ancora la Biblioteca Antica del Seminario vescovile di Padova, l’Istituto Barbarigo, la Facoltà teologica del Triveneto e l’Istituto superiore di scienze religiose di Padova; dall’Ucai (Unione cattolica artisti italiani di Padova) al Comitato padovano della Società Dante Alighieri.

Tutte insieme queste realtà desiderano offrire un approfondimento culturale sulla Divina Commedia sottolineando in particolare l’approccio sapienziale e spirituale, senza dimenticare la dimensione letteraria dell’opera e l’intreccio tematico e stilistico con correnti e autori anteriori e contemporanei al poeta e il suo valore per l’uomo contemporaneo.

Il programma inizierà giovedì 25 marzo e si concluderà a settembre, mese della morte del poeta, con un’appendice culturale-artistica che arriverà fino a ottobre inoltrato. Si intrecceranno varie occasioni on line (in questa prima fase) e si spera anche in presenza dopo l’estate.

Il percorso – “Il canto del viaggio” – prende il via, dunque, giovedì prossimo, “Dantedì”, con due appuntamenti on line che vedranno protagonisti l’inizio e la fine del poema dantesco: “AppassioDante” con oltre 130 giovani interpretare il primo canto dell’Inferno e “Vergine Madre, figlia del tuo Figlio” con il vescovo Claudio Cipolla lettore d’eccezione dell’ultimo canto del Paradiso, il XXXIII con la preghiera alla vergine di san Bernardo “Vergine Madre, figlia del tuo figlio”.

Gli appuntamenti proseguiranno poi dall’8 al 14 aprile ogni sera alle 20.30: la web radio di Villa Immacolata proporrà l’approfondimento di alcuni canti tratti dall’Infernoe dal Purgatorio e i relativi temi esistenzialmente (la scelta, l’amore, la libertà, l’amicizia, il sogno, la leadership) e delle tre guide (Virgilio, Beatrice, san Bernardo).

A settembre Villa Immacolata farà da sfondo all’esposizione di opere di Alberto Bolzonella e altri artisti della sezione padovana dell’Unione cattolica artisti italiani.

Martedì 14 settembre, giorno dell’anniversario della morte di Dante Alighieri, prenderà il via un ciclo di tre incontri organizzati in collaborazione con la Biblioteca Antica del Seminario vescovile, che conserva numerosi esemplari della Divina Commedia, sia manoscritti sia incunaboli, oltre a incisioni e opere più recenti. Altre iniziative dedicate a Dante e alla Divina Commedia sono in programma in occasione dell’edizione padovana 2021 del Festival biblico e all’interno delle attività di Casa Madonnina a Fiesso d’Artico. Inoltre il convegno organizzato dall’Ufficio diocesano di pastorale dell’educazione e della scuola, dal 18 settembre al 13 novembre, avrà come filo conduttore “E uscimmo a riveder le stelle”.