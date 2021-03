Cei: Roma, dal 22 al 24 marzo il Consiglio episcopale permanente

Da lunedì 22 a mercoledì 24 marzo si svolgerà a Roma la sessione primaverile del Consiglio episcopale permanente, presso Villa Aurelia (Via Leone XIII, 459). Dopo l’introduzione del cardinale presidente Gualtiero Bassetti, i lavori prevedono la scelta della data e la definizione del programma della 74ª Assemblea Generale e una riflessione sul cammino sinodale da intraprendere. All’ordine del giorno del Consiglio, poi, un approfondimento sulla situazione dei sacerdoti in Italia, con particolare riferimento alla sfida della formazione nei seminari e alla presenza di presbiteri provenienti da altri Paesi. Previste anche tre comunicazioni: la prima sul percorso da sviluppare per l’elaborazione degli Orientamenti che diano attuazione al Motu Proprio di Papa “Francesco Spiritus domini” sull’accesso delle donne al ministero istituito del lettorato e dell’accolitato; la seconda sui tre recenti documenti della Congregazione per l’educazione cattolica sull’affiliazione, aggregazione e incorporazione degli Istituti di studi superiori e sul monitoraggio delle Facoltà e Istituti superiori di scienze religiose in Italia; la terza sull’itinerario di condivisione avviato con l’Incontro di riflessione e spiritualità “Mediterraneo frontiera di pace”. Giovedì 25 marzo, alle ore 11, il segretario generale, mons. Stefano Russo, illustrerà in una conferenza stampa online il Comunicato finale.