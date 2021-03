Ue: impegno per promuovere la connettività internazionale e incentivare la diffusione di tecnologie digitali

In occasione della Giornata digitale online 2021, i ministri degli Stati membri dell’Ue hanno firmato oggi in rappresentanza dei rispettivi Paesi 3 dichiarazioni “volte a mettere in comune gli sforzi e le risorse per promuovere la connettività internazionale, incentivare la diffusione di tecnologie digitali pulite e migliorare il contesto normativo per le start-up e le scale-up”. Questi impegni “concreti contribuiranno ad accelerare la trasformazione verde e digitale dell’Europa e contribuiranno alla visione e agli obiettivi del decennio digitale europeo”, si legge in un comunicato Ue. Margrethe Vestager, vicepresidente esecutiva della Commissione, dichiara: “I nuovi impegni assunti oggi rafforzano le nostre ambizioni condivise di un approccio alla digitalizzazione incentrato sull’uomo. Con la firma di diversi Stati membri, le dichiarazioni consolidano impegni in tre settori: la connettività, le start-up e le tecnologie digitali pulite, in appoggio alle nostre ambizioni volte a un’Europa più competitiva, più inclusiva e più verde”.

27 Paesi europei hanno quindi firmato la dichiarazione “European Data Gateways as a key element of the EU’s Digital Decade”, in cui si impegnano a rafforzare la connettività tra l’Europa e i suoi partner in Africa e Asia, nei Paesi del vicinato europeo e in America latina. “Si presterà particolare attenzione ai cavi terrestri e sottomarini, ai satelliti e ai collegamenti di rete finalizzati a scambi di dati più intensi e sicuri. L’Ue dispone già di norme rigorose in materia di protezione dei dati e di una connettività interna di alta qualità. Migliorando le sue reti di connettività globali, essa può diventare un centro dati mondiale, sicuro e agile”. 25 Paesi Ue hanno invece firmato la dichiarazione “Eu Startup Nations Standard”, volta a garantire che tutte le start-up e le scale-up europee beneficino delle migliori pratiche adottate dagli ecosistemi di start-up di successo. Infine 26 Paesi europei hanno firmato la dichiarazione “A Green and Digital Transformation of the EU” per accelerare l’uso delle tecnologie digitali verdi a vantaggio dell’ambiente.