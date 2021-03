Marco Biagi: Fico, “la sua lezione è quella del dialogo e del confronto”

“Sono convinto che il modo migliore per rendere omaggio a Marco Biagi sia ribadire come i temi di interesse della collettività debbano essere sottratti alla contrapposizione ideologica ad oltranza. La sua lezione è quella del dialogo e del confronto, che non può restare ostaggio di pregiudizi o di veti contrapposti”. Lo ha dichiarato il presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, in occasione del 19° anniversario dell’omicidio del giuslavorista Marco Biagi, avvenuto a Bologna il 19 marzo 2002 per mano di un commando di terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse.

Per la terza carica dello Stato, Biagi “aveva la capacità di praticare, pur nella contrapposizione delle idee e delle posizioni, il metodo del dialogo costruttivo il cui obiettivo ultimo era sempre e comunque il bene dei cittadini e la ricomposizione delle fratture sociali”. “Fu proprio la sua ambizione di mediare e di intercettare i punti di intesa tra le diverse prospettive all’interno del mondo del lavoro – ricorda Fico – a provocare la reazione scellerata della lotta armata che vedeva in lui un pericoloso ostacolo alla strategia del terrore”.