Coronavirus Covid-19: diocesi Belluno, morto mons. Elio Larese

Un altro lutto colpisce la diocesi di Belluno e la comunità del Seminario Gregoriano. Nella serata di ieri, si è spento mons. Elio Larese, che da alcuni giorni era ricoverato all’ospedale “San Martino” per gli effetti del Covid. Aveva 73 anni.

Era nato ad Auronzo di Cadore il 15 novembre 1947. Apparteneva alla parrocchia di Villapiccola, dove era cresciuto sotto lo sguardo di don Florio De Lotto, parroco dal 1944 al 2004. Dopo il percorso del seminario, don Elio fu ordinato prete in cattedrale il 29 maggio 1971: avrebbe festeggiato quest’anno il suo giubileo presbiterale. Il suo primo breve incarico ministeriale come cappellano lo svolse per pochi mesi a Pieve di Livinallongo. Poi iniziò un percorso accademico all’Università di Padova, dove si laureò in lettere classiche con una tesi sul Giornalismo cattolico a Belluno all’inizio del ‘900, pubblicata nel 1981. Dal 1972 al 1976 fu vicario cooperatore nella parrocchia della cattedrale di Belluno; dal 1977 al 1983 fu vice-assistente del settore giovani dell’Azione Cattolica diocesana. Nel 1976 iniziò il suo servizio come insegnante di lettere presso il Liceo Lollino, di cui poi fu preside dal 1997 al 2019. Presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose insegnò Storia delle religioni. Dal 1982 al 1990 fu vicerettore del Seminario Gregoriano. Fine musicista e cantore, per anni insegnò canto sacro e storia della musica nei corsi teologici. Per questa competenza, diresse l’Ufficio diocesano per il canto e la musica sacra dal 2010 al 2017. Nella maggior parte del suo ministero fu legato alla cattedrale, prima come mansionario (dal 1979), poi come canonico (dal 1994): il servizio liturgico spesso fu anche quello dell’animazione del canto dell’assemblea e di organista.

I funerali saranno celebrati in cattedrale, lunedì 22 marzo, alle 15. Quindi la salma sarà trasferita nel cimitero di Villapiccola ad Auronzo di Cadore, dove si teranno una breve celebrazione di suffragio e la tumulazione. La celebrazione potrà essere seguita anche in diretta Facebook.