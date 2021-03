Sindrome di Down: domenica su Rai Premium e Rai Play il film “La rosa blu”

In occasione della Giornata internazionale della Sindrome di Down, Rai Premium e Rai Play trasmetteranno domenica 21 marzo, alle 18.40, lo short film “La rosa blu”, una coproduzione Rai per il Sociale – Dream More, che vuole sollecitare i bambini a riflettere sul significato di inclusione. Il film è stato presentato oggi nella Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi nel corso di una conferenza trasmessa in diretta streaming sul sito sanfrancesco.org e sul canale YouTube “San Francesco Assisi”. “Attraverso questo film i ragazzi, i veri protagonisti, scoprono che la diversità è soltanto un modo di essere speciali, un modo di essere unici, come tutti gli esseri umani dovrebbero essere”, si legge nella presentazione dell’iniziativa. All’incontro, moderato da padre Enzo Fortunato, direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, sono intervenuti: fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi, Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità, Erika Stefani, ministra per le Disabilità, Patrizio Bianchi, ministro dell’Istruzione, l’attore Enzo Decaro, Maria Letizia Fiorelli, insegnante di lettere al liceo classico Federico Frezzi, Geppi Di Stasio, co-regista del film, Paola Severini Melograni, giornalista e conduttrice Radio Rai, Roberta Enni, direttrice di Rai Gold, e Giovanni Parapini, direttore di Rai per il Sociale. Il film è nato grazie all’immaginazione dei due giovani protagonisti, Miriam e Samuele Rustici, che avevano scritto in pochissime righe questo progetto, diventato realtà concreta grazie all’impegno costante della loro mamma, Maria Letizia Fiorelli, insegnante di lettere al liceo classico di Foligno e presidente della Dream More Aps. La realizzazione del film è stata possibile grazie alla collaborazione con Antonio Parciasepe, direttore artistico del Troisi Festival, che ha offerto l’occasione iniziale per l’ideazione della fiaba e a Rai per il Sociale. La regia e la sceneggiatura sono firmate da Geppi di Stasio e Davide Cincis. Interpreti: Enzo Decaro, Elisabetta Coraini, Alex Belli, Roberta Sanzò, Pio Luigi Piscicelli, Ira Fronten, Stefano Pozzovivo. Le voci sono dell’attore Francesco Paolantoni (il Piccolo Principe) e della giornalista Emma D’Aquino (la volpe). Musiche di Lorenzo Jovanotti e Ezio Bosso. L’animazione è curata dalla Comics di Torino. Organizzazione di produzione, Antonio Parsciasepe, riprese video, Promovideo Srl.