Dl Sostegni: De Palo (Forum famiglie), “numero figli sia considerato in tutte le misure”

“Chiediamo che il decreto legge Sostegni tenga in considerazione il numero dei figli dei nuclei familiari per tutte le misure che vi saranno contenute. È il primo passo verso il ripristino dell’equità sociale che negli ultimi lustri ha spesso dimenticato le famiglie. Quell’attenzione alla composizione del nucleo familiare che è stata totalmente dimenticata nei provvedimenti di marzo. Ripetere lo stesso errore potrebbe essere drammatico”. Così il presidente nazionale del Forum delle associazioni familiari, Gigi De Palo, in vista del varo del Dl Sostegni da parte del Governo Draghi.