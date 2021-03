Marco Biagi: Orlando (min. Lavoro), “una ferita indelebile l’assassinio di uno studioso che ha provato a guardare lontano”

“Oggi il ricordo della drammatica giornata in cui fu assassinato Marco Biagi. La sua scomparsa rimane una ferita indelebile per la nostra democrazia per la perdita di uno studioso di valore che ha provato a guardare lontano”. Così il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, in un tweet pubblicato in occasione del 19° anniversario dell’omicidio del giuslavorista Marco Biagi, avvenuto a Bologna il 19 marzo 2002 per mano di un commando di terroristi appartenenti alle Nuove Brigate Rosse.

Oggi il ricordo della drammatica giornata in cui fu assassinato Marco Biagi. La sua scomparsa rimane una ferita indelebile per la nostra democrazia per la perdita di uno studioso di valore che ha provato a guardare lontano — Andrea Orlando (@AndreaOrlandosp) March 19, 2021