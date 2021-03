Germania: mons. Hesse (arcivescovo Amburgo) ha presentato le sue dimissioni al Papa. “Sempre agito al meglio delle informazioni e convinzioni”

Dopo la pubblicazione del rapporto sugli abusi a Colonia, l’arcivescovo di Amburgo, mons. Stefan Hesse, ha presentato le sue dimissioni al Papa per “evitare danni all’ufficio di arcivescovo e arcidiocesi di Amburgo”. Hesse ha anche sottolineato di aver sempre agito al meglio delle sue informazioni e convinzioni. In una lettera indirizzata a tutti i fedeli dell’arcidiocesi amburghese l’arcivescovo dimissionario scrive che “è essenziale per me assumermi la responsabilità delle mie azioni in quel momento”. Per questo Hesse ha chiesto a Papa Francesco di liberarlo dai suoi doveri rispetto all’arcidiocesi di Amburgo con effetto immediato. Hesse ha affermato che durante il suo mandato come responsabile del personale e vicario generale nell’arcidiocesi di Colonia non ha mai preso parte alla copertura di casi mentre era stato coinvolto nell’elaborazione di due indagini su denunce di abusi. Scrive Hesse: “Mi assumo la responsabilità degli errori e del fallimento del sistema in quel momento”, sperando che la Chiesa impari dai problemi nati dalla inadeguatezza dei sistemi di controllo.

“Oggi non so come procederà il mio cammino di persona, di cristiano e di pastore. Non ho il piano B in tasca”. Hesse rammenta, inoltre, come nella arcidiocesi di Amburgo si sia sentito a casa e di come molta gente abbia riposto grande fiducia in lui negli ultimi anni: “Vivo una grande apertura e cordialità. Per questo, vorrei ringraziarvi espressamente in una giornata come quella odierna”.