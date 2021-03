San Giuseppe: mons. Lomanto (Siracusa), “il suo esempio orienta la nostra vita nella fede”

“L’esempio di san Giuseppe orienta la nostra vita nella fede, nell’obbedienza e nella santità che ci apre al dono di Dio e ci fa vivere in dipendenza di Lui e davanti a Lui”. Così l’arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, si rivolge a presbiteri, religiosi e religiose e alla comunità diocesana nella sua lettera in occasione della festa di san Giuseppe, che ricorre oggi.

Il presule mette in evidenza tre punti: la fede, l’obbedienza, la santità. “San Giuseppe ci insegna che l’iniziativa della vita spirituale è sempre di Dio. Il Signore interviene, ma esige la fede dell’uomo, al quale chiede l’umile abbandono a Lui. Solo così Dio può operare, perché la fede lascia spazio all’azione divina”. Poi, l’obbedienza come pura trasparenza di Dio. “San Giuseppe si affida a Dio e non teme. Si rimette totalmente a Dio, pur non sapendo dove lo voglia condurre. Gli basta sapere che è Dio a guidarlo”. Infine, la santità come puro ordinarsi a Dio. “San Giuseppe insegna che la santità è vivere in totale dipendenza da Dio, è seguire Dio attraverso un puro rapporto di servizio e di amore. Sotto questo punto di vista, san Giuseppe è l’esempio più perfetto della santità cristiana, perché è pura sottomissione alla volontà di Dio, che egli vive nella dedizione alla Vergine Maria e al Figlio di Dio”.