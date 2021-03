Ue-Turchia: videoconferenza Michel, von der Leyen e Erdogan su rifugiati, situazione a Cipro e nel Mediterraneo

In vista del Consiglio europeo di marzo, il presidente Michel e la presidente della Commissione europea von der Leyen hanno tenuto una videoconferenza oggi con il presidente della Repubblica di Turchia, Erdoğan. “Hanno discusso – spiega una nota diffusa a Bruxelles – il seguito del Consiglio europeo di dicembre, la situazione nel Mediterraneo orientale, compresi gli imminenti colloqui per una soluzione a Cipro, e lo stato di avanzamento delle relazioni Ue-Turchia”. I responsabili Ue hanno sottolineato l’importanza di una rapida riduzione delle tensioni e il rafforzamento della fiducia “per consentire un’agenda Ue-Turchia più positiva”. I presidenti hanno inoltre proceduto a uno scambio di opinioni sulla situazione dei rifugiati siriani ospitati in Turchia, nonché sulla più ampia situazione regionale, comprese la Libia e la Siria. Hanno anche discusso di una possibile visita in Turchia a seguito del Consiglio europeo di marzo.