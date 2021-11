Volontariato: Fondazione con il Sud, 3,4 milioni di euro a sostegno di 152 organizzazioni meridionali

Un volontariato più forte: sono 152 le organizzazioni impegnate nel Sud Italia che sono state selezionate dalla Fondazione con il Sud attraverso il Bando Volontariato. Complessivamente saranno sostenute con circa 3,4 milioni di euro, per lo svolgimento e consolidamento delle attività ordinarie di volontariato che coinvolgono quasi 6.000 volontari.

“È innegabile che le organizzazioni di volontariato rivestano oggi un ruolo centrale per le comunità – ha commentato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud -. Ancor più con la pandemia il loro impegno si è dimostrato fondamentale per affrontare i gravi problemi generati dall’emergenza, soprattutto in campo socio-sanitario. La Fondazione con il Sud ha sempre sostenuto e riconosciuto la centralità del volontariato, supportando sin dai primi anni di attività il mondo delle organizzazioni. Inizialmente lo ha fatto finanziando i programmi di volontariato proposti e realizzati in rete. Con questa nuova edizione del bando sosteniamo direttamente le attività ordinarie delle singole organizzazioni di volontariato che hanno dimostrato radicamento, solidità ed esperienza nelle comunità in cui operano, rivolgendoci ai territori che in questi anni hanno ricevuto meno risorse dalla Fondazione”.

Delle 152 organizzazioni che saranno sostenute, 76 sono calabresi (province di Cosenza e Vibo Valentia), 33 siciliane (province di Ragusa e Trapani), 22 sarde (provincia di Sassari) e 21 pugliesi (provincia di Andria).

Attraverso le precedenti iniziative sul volontariato la Fondazione ha assegnato oltre 28 milioni di euro per sostenere 409 iniziative nelle regioni meridionali.