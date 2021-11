Tv2000: dal 6 novembre in onda il cartone animato “Il piccolo Francesco”

(Foto: Tv2000)

“Il piccolo Francesco” è il cartone animato in onda su Tv2000 dal 6 novembre, ogni sabato alle 10.05 all’interno del programma “Caro Gesù. Insieme ai bambini”. Ventisei episodi che in dieci minuti raccontano ai piccoli in modo giocoso, divertente e poetico la ricchezza della vita e le virtù vissute da San Francesco d’Assisi, trasmettendo con gioia e serenità il suo insegnamento religioso.

“Caro Gesù” è il primo programma dell’emittente Cei pensato per i bambini, rivolto a loro, fatto con loro. “I piccoli ascoltatori scrivono a Gesù mandando un filmato. Un catechista giovane e vivace spiega in modo facile e mai banale le cose più difficili. Una cantastorie racconta le fiabe più belle e i miti che fanno imparare tanto e scatenano la fantasia. Un brillante sacerdote è un mago con la carta e i colori, gli oggetti, per dare ali all’immaginazione. C’è anche un breve commento al Vangelo della domenica”, spiega una nota di Tv2000. E poi il pappagallo Tommasino, la rubrica “Un santo per amico”, un cartoon con le avventure di san Francesco. Con Emmanuele Magli, Martina Folena, don Dino Mazzoli e suor Roberta Vinerba.