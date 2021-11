Diocesi: Nuoro, convegno “Giornali, Radio e Tv. Le sfide della comunicazione nell’era digitale”

Nel 45° anniversario di Radio Barbagia, fondata in occasione dei 50 anni del settimanale diocesano “L’Ortobene”, la diocesi di Nuoro promuove il convegno “Giornali, Radio e Tv. Le sfide della comunicazione nell’era digitale” che si svolgerà sabato 6 novembre (ore 9.30) nell’Auditorium della biblioteca Satta in a Nuoro, per poi proseguire con la visita alla nuova sede della Radio e del Settimanale in piazza Vittorio Emanuele. Interverranno il vescovo Antonello Mura, il direttore del giornale don Francesco Mariani, il direttore di Avvenire Marco Tarquinio e altri ospiti del nostro territorio esperti di comunicazione e giornalismo. Con questo appuntamento avrà inizio la Campagna abbonamenti al settimanale per il 2022. Per l’ingresso in Biblioteca è necessario presentare la certificazione verde (green pass) o l’attestazione di avvenuto tampone con esito negativo e rispettare la profilassi sanitaria a iniziare dal distanziamento interpersonale e dall’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.