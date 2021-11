Comunicazione: Salesiani, quarta sessione della Scuola di Formazione per Delegati di Comunicazione Sociale della Regione Asia Est-Oceania

Si è tenuta ieri la quarta sessione della Scuola di Formazione per Delegati di Comunicazione Sociale della Regione Asia Est-Oceania. La sessione, intitolata “Dimensione Istituzionale della Comunicazione Istituzionale”, ha visto la partecipazione, attraverso la piattaforma Zoom, di 44 Delegati per la Comunicazione Sociale e di altri collaboratori del settore nella Regione. La sessione, riferisce l’agenzia salesiana Ans, è stata guidata da Fabrizio Vignati, laico collaboratore della Circoscrizione Speciale Italia Piemonte e Valle d’Aosta (Icp), che lavora nel campo della comunicazione istituzionale da più di 20 anni; ed è stata moderata da don Ambrose Pereira, Coordinatore della Comunicazione Sociale nella Regione. Durante i lavori è stato proiettato un video che, per spiegare come è strutturata la comunicazione istituzionale e come può essere utilizzata nella vita professionale quotidiana come comunicatori, ha illustrato la storia, la teoria e i modelli di comunicazione, come l’informazione, il dialogo e la relazione. Ne è seguito un dibattito, a partire dalla domanda: “Come possiamo inserire la comunicazione istituzionale nella comunicazione della Chiesa?” A rispondere è stato don Gildasio Mendes, Consigliere Generale per la Comunicazione Sociale che ha ricordato a tutti di applicare la comunicazione istituzionale nella propria vita personale, come salesiani e come laici, e ha osservato che per la Congregazione essa si radica in Don Bosco, nei suoi valori, nel sistema educativo e nel modo di vivere da lui proposti. Quindi, ha anche condiviso la “strategia di marketing” della vita salesiana, valorizzando l’aspetto dell’ascolto e del dialogo con le persone. Infine il Consigliere Generale ha incoraggiato i Delegati a sviluppare iniziative che diano risposte alle preoccupazioni della comunità e a creare progetti che possano essere lavorati insieme come istituzione.