Cammino sinodale: card. Osoro (Madrid), “uscire sempre da noi stessi e andare oltre”

Quando è già iniziata la fase diocesana del Sinodo dei vescovi, il cardinale arcivescovo di Madrid Carlos Osoro ricorda che il cristiano è chiamato ad annunciare il Vangelo. Una missione gioiosa che si vive, spiega nella sua lettera settimanale, a partire dall'”esodo”, cioè “uscire sempre da noi stessi”; e dal “dono”, “che si traduce nel camminare sempre di nuovo, nell’andare oltre”.

Per vivere in questa dinamica, l’arcivescovo di Madrid propone di guardare alla Vergine, che sarà onorata il 9 novembre come Santa María la Real de la Almudena. Ella “ha saputo accogliere la vita e portarla agli altri”, “si è lasciata guidare da Dio” e “ci mostra l’importanza della cura e dell’incontro”. In questo senso, incoraggia “imparare ad avvicinarsi agli altri” e ad accompagnarli, “anche se dobbiamo percorrere lunghe strade e attraversare regioni montuose come Maria”.