Diocesi: Lucca, nel primo “Colloquio di san Martino” si parla dei 20 anni del nuovo Servizio Civile

Giovedì 11 novembre dalle ore 10, nel Salone del Vescovato di Lucca, si terrà il primo “Colloquio di san Martino” sul tema “2001-2021 vent’anni del nuovo servizio civile”. Si tratta di una giornata di approfondimento e riflessione dedicata al volontariato cattolico italiano. L’Arcidiocesi lucchese – la cui cattedrale è dedicata proprio a San Martino – proporrà ogni anno questa occasione per accompagnare la memoria liturgica di questo Santo (11 novembre), dopo la sua proclamazione da parte della Cei (manca ancora l’ufficializzazione da parte della Santa Sede) quale patrono del volontariato in Italia. In questa prima edizione sarà affrontato il tema del Servizio civile, a vent’anni esatti dall’approvazione della legge 64/2001, che istituiva il Servizio civile nazionale volontario, in seguito alla sospensione del servizio militare di leva iniziata con la legge 331/2000. Finiva così il ‘vecchio’ servizio civile, legato all’obiezione di coscienza e quindi all’universo maschile, e iniziava qualcosa di nuovo, aperto anche alle ragazze e gestito non più dal ministero della Difesa, ma dall’Ufficio nazionale per il servizio civile. Interverranno come relatori: Pierluigi Consorti (Università di Pisa – Centro di ricerca «Maria Eletta Martini»); Francesco Spagnolo (Tavolo ecclesiale degli enti di Servizio civile); Claudia Barsanti (Responsabile del Servizio civile per le Misericordie d’Italia) e mons. Paolo Giulietti (arcivescovo di Lucca). A moderare l’incontro sarà il giornalista di Avvenire Luca Liverani. Per motivi organizzativi (ivi compresa la pausa pranzo prevista) e nel rispetto delle disposizioni anti-covid, è necessario confermare la propria presenza scrivendo a: segreteriaarcivescovo@diocesilucca.it. Su www.diocesilucca.it ulteriori informazioni.