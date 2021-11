Terra Santa: Patriarcato Latino, un progetto per l’emancipazione economica di giovani e donne cristiane palestinesi

Si chiama “Afaq” ed è un progetto che mira a potenziare i giovani e le donne cristiane in Palestina. A presentarlo nei giorni scorsi, a Taybeh, è stato il Patriarcato Latino di Gerusalemme, che lo ha promosso in collaborazione con l’Institute for Community Partnership (Icp) e la Bethlehem University. “Questo programma – ha spiegato Sami El-Yousef, Direttore generale del Patriarcato Latino – mira ad aiutare i giovani e le donne che cercano di avviare un’attività in proprio. Aiuta anche gli altri a trovare lavoro fornendo opportunità di lavoro qualificato”. Il progetto, è stato detto, vuole, dunque, promuovere l’emancipazione economica e migliorare il reddito per le donne e i giovani cristiani in Palestina, al fine di integrare l’intera comunità cristiana nella società palestinese e prevenire la migrazione dei giovani in cerca di un futuro migliore”. Per questo motivo è fondamentale la collaborazione “con parroci, consigli parrocchiali e gruppi giovanili e soprattutto con le scuole e i loro presidi, così da sviluppare i necessari programmi di orientamento professionale”. A sostegno del progetto sarà presto avviata dai suoi promotori un’indagine sulle istituzioni cristiane in Cisgiordania al fine di sviluppare un sito web che le includa tutte, organizzi seminari di sensibilizzazione sul tema dell’orientamento professionale e imprenditoriale, fornisca sovvenzioni e prestiti a sostegno di imprese selezionate, nonché promuova stage retribuiti.