Santuari: San Gabriele (Teramo), Giubileo del turismo religioso e incontro dei gruppi di preghiera di Padre Pio

Le celebrazioni per il Centenario della canonizzazione di San Gabriele dell’Addolorata proseguono sabato 6 novembre con il Giubileo del Turismo Religioso e dei Santuari. Due – si legge in una nota – i momenti salienti del mattino nel santuario nuovo di Isola del Gran Sasso. Alle 9.30 i rappresentanti del comparto turistico abruzzese e molisano si incontreranno per un dibattito sul tema “Turismo per la crescita inclusiva e la valorizzazione della persona”. Saranno presenti il presidente del Corso di Studi in Economia dell’Università di Teramo Bernardo Cardinale, il presidente di Federalberghi Abruzzo e membro del Consiglio della Camera di Commercio del Gran Sasso Giammarco Giovannelli, e l’assessore regionale al Turismo Daniele D’Amario. A seguire, alle 12, la Messa presieduta da mons. Michele Fusco, vescovo di Sulmona-Valva e delegato della Conferenza episcopale Abruzzese Molisana per lo Sport e il Turismo. “La vita dei santuari – commenta il responsabile per l’Ufficio Pellegrinaggi della Regione Ecclesiastica abruzzese-molisana don Adamo Varanesi – rappresenta nelle nostre realtà ecclesiali un grande sistema d’incontri che tende a ravvivare l’attiva partecipazione dei fedeli al culto e alla vita di carità”. Domenica 7 novembre il santuario accoglierà l’annuale raduno dei gruppi di padre Pio della diocesi di Teramo-Atri che arriveranno al santuario anche per celebrare il giubileo. L’incontro inizierà alle ore 14.30 con un momento di preghiera guidato dal responsabile regionale dei gruppi, padre Guglielmo Alimonti. Alle ore 16 mons. Lorenzo Leuzzi, vescovo di Teramo-Atri, presiederà la Messa in onore di san Pio da Pietrelcina. Seguirà il passaggio della Porta santa dell’antica basilica.