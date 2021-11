Diocesi: Reggio Emilia-Guastalla, venerdì 5 novembre una messa per ricordare gli sportivi defunti

Anche in questo 2021 si rinnova la volontà di ricordare i tanti personaggi che durante interi decenni si sono prodigati per lo sport nella provincia di Reggio Emilia, educatori prima che allenatori, e dirigenti sempre attenti alla formazione dei giovani e ai valori di lealtà e correttezza che lo sport impone.

“Come da tradizione – si legge sul sito della diocesi di Reggio Emilia-Guastalla – le Unioni sportive Arbor e La Torre, in collaborazione con i Comitati provinciali di Coni e Csi, rinnovano l’appuntamento a tutti gli esponenti del panorama provinciale per l’annuale commemorazione degli sportivi reggiani defunti. Un appuntamento ancora più sentito dopo la pandemia di Covid-19. Tutto si svolgerà nel rispetto delle disposizioni vigenti e dei protocolli”.

La celebrazione si terrà venerdì 5 novembre alle 18,30 nella basilica della Beata Vergine della Ghiara. A presiedere la funzione sarà don Luca Grassi, parroco dell’Unità pastorale 1 “Santi Crisanto e Daria”. La liturgia sarà accompagnata dal Coro Harmony, diretto da Luciana Contin.

La santa messa sarà l’occasione per dedicare una preghiera alla memoria di quanti se ne sono andati negli ultimi anni e, in particolare, negli 12 ultimi mesi.