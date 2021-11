Papa Francesco: nomina suor Raffaella Petrini segretario generale del Governatorato

Il Papa ha nominato segretario generale del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano suor Raffaella Petrini, finora officiale della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Suor Petrini Raffaella Petrini è nata a Roma il 15 gennaio 1969. Ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso la Libera Università Internazionale degli Studi Guido Carli e il Dottorato presso la Pontificia Università San Tommaso d’Aquino, dove è attualmente docente. Dal 2005 finora è stata officiale della Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli.