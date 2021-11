Diocesi: Assisi, domenica il ritiro per “ripartire come missionari di Gesù”

“Questo ritiro è un’occasione per ripartire come missionari di Gesù”. Lo ha detto don Jean Claude Kossi Anani Djidonou Hazoumé, vicario generale della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino, in vista del ritiro diocesano organizzato dall’Ufficio per il rinnovamento delle parrocchie con le piccole comunità (Cmfdv) in collaborazione con gli Uffici diocesani, che si terrà domenica 7 novembre, alle ore 15, presso il Centro pastorale di Santa Maria degli Angeli, sul tema “Ricominciare… con un cuore che arde!”. L’incontro, che vedrà la partecipazione del vescovo Domenico Sorrentino, sarà coordinato dallo stesso vicario generale, da padre Alfredo Avallone, cappellano dell’Istituto Serafico di Assisi, e da don Matteo Renga, vicario parrocchiale nelle parrocchie di “Santa Maria Assunta” di Valfabbrica e “Santa Maria dell’Olmo” di Casacastalda.

Il ritiro sarà suddiviso in due momenti, durante il primo momento si rifletterà sul tema “Il tempo di ricominciare la strada”, mentre nel corso del secondo momento ci si soffermerà su “Il tempo di ricominciare la strada con un cuore che arde”.

Per partecipare in presenza all’incontro è necessario compilare il relativo modulo presente sulla home page del sito www.diocesiassisi.it. In base al alle disposizioni vigenti in materia di Covid-19 è obbligatorio presentarsi muniti di green pass. Per coloro che non sono in possesso del green pass, sarà disponibile il servizio per tampone rapido gratuito in loco, offerto dalla Misericordia di Assisi, che verrà effettuato dalle ore 14 alle ore 14,50 prima di accedere agli spazi dedicati all’iniziativa. Per usufruire di questo servizio è necessario specificarlo nell’apposita voce contenuta nel modulo di iscrizione. Per le famiglie con bambini piccoli sarà presente anche il servizio di baby-sitting. Per informazioni scrivere alla mail: c.mariafamigliedelvangelo@gmail.com.