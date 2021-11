Diocesi: Imola, sabato 6 novembre una camminata da Dozza a San Cassiano per i 750 anni della cattedrale

L’Ufficio di pastorale del tempo libero, turismo e sport della diocesi di Imola, in collaborazione con il Csi di Imola, l’associazione Gipiesse e la Coldiretti, propone, in occasione del 750° anniversario della cattedrale “S. Cassiano”, una camminata aperta a tutti da Dozza a Imola.

“Sarà una camminata storico culturale, lungo la prima tappa del Sentiero delle Pievi, con visite guidate a Dozza, al santuario del Piratello e agli scavi storici di via Villa Clelia, con arrivo in cattedrale dove i partecipanti saranno accolti dal vescovo di Imola – si legge in una nota della diocesi -. Con questa camminata si vuol cogliere l’occasione per presentare e percorrere un primo tratto del nuovo sentiero tracciato partendo da Imola, lungo la valle del Santerno, fino al congiungimento con il sentiero del ‘Cammino degli Dei’ al passo della Futa”.

L’idea di tracciare un nuovo percorso è “frutto di una collaborazione fra associazioni del territorio, per potere far conoscere e scoprire angoli e strutture della nostra vallata ricca di riferimenti storici, culturali e di fede molto interessanti. Il cammino si snoda su un percorso facile e accessibile a tutti, con tratti in condivisione con la nuova pista ciclabile e permetterà di incentivare un turismo lento che sempre più sembra essere apprezzato da tanti”.

Saranno presenti il sindaco di Imola, Marco Panieri, e il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi. L’appuntamento per la camminata è sabato 6 novembre, alle ore 8.