Diocesi: Benevento, arresti domiciliari per il direttore Caritas indagato per il reato di detenzione di materiale pedopornografico. Mons. Accrocca, “vicinanza a famiglie minori”

“In data odierna, in fine mattinata (ore 12,15), l’arcivescovo ha ricevuto dalla Procura di Benevento la notifica del provvedimento che dispone gli arresti domiciliari per don Nicola De Blasio, parroco di san Modesto e direttore della Caritas diocesana. Il sacerdote risulta indagato per il reato di detenzione di materiale pedopornografico nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Torino”. Lo si legge sul sito della diocesi di Benevento. L’arcivescovo, mons. Felice Accrocca, “esprime vicinanza alle famiglie dei minori, soggetti di sfruttamento con video e foto; agli organi competenti viene assicurata piena collaborazione, perché si giunga alla verità dei fatti”. Nel frattempo, “l’arcivescovo ha avviato l’indagine previa sui fatti contestati, come previsto dall’ordinamento canonico”.

In un comunicato il presule “invoca la giustizia da parte degli organi competenti, nella certezza che il procedimento in corso porterà all’accertamento della verità. Esprime vicinanza a don Nicola, il quale – con il senso di responsabilità e di servizio che hanno contraddistinto la sua missione ecclesiale – sicuramente collaborerà con gli inquirenti per chiarire ogni aspetto del suo coinvolgimento in questa triste vicenda”.