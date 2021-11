Diocesi: Firenze, Messa e spettacolo teatrale per ricordare don Guicciardini, ex presidente dell’Istituto Madonnina del Grappa

(foto archivio)

L’Istituto Madonnina del Grappa, struttura religiosa che si occupa di servizi di accoglienza, domani dalle ore 18 ricorda l’ex presidente don Corso Guicciardini ad un anno dalla sua scomparsa, con una messa nella basilica di San Lorenzo di Firenze presieduta da mons. Franco Agostinelli, vescovo di Prato. La serata ricordo proseguirà con lo spettacolo teatrale messo in scena dalla “Compagnia delle seggiole” e dalla “Corale Laurenziana”. Una serata che vuole rendere omaggio al sacerdote morto a causa del Covid-19 all’età di 96 anni, allievo di don Giulio Facibeni, fondatore della Madonnina del Grappa. Nel comunicato stampa si rende noto come don Corso Guicciardini avesse rinunciato a tutti i suoi averi, seguendo l’insegnamento di San Francesco, per abbracciare la Chiesa. Parroco per 16 anni di San Giovanni Evangelista a Empoli, era tornato a Firenze nel 2006 per guidare l’Istituto Madonnina del Grappa, avviando l’apostolato nel penitenziario di Sollicciano insieme al cappellano don Vincenzo Russo che, in qualità di presidente della Madonnina del Grappa ha sottolineato, “Noi vogliamo mantenere viva la sua eredità, soprattutto sul tema della carità, che nasce dall’alto ed è una grazia che riceviamo da Dio e vogliamo mettere in pratica ogni giorno”.