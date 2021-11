Il Papa ha nominato membro della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano il card. Mauro Gambetti, arciprete della basilica papale di San Pietro in Vaticano, presidente della Fabbrica di San Pietro e Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede.