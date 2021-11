Teologia: Università Gregoriana, dodici incontri online su “Sinodo e sinodalità: approcci teologici”

A partire da venerdì 26 novembre, la Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana avvia il corso – aperto al pubblico – “Sinodo e sinodalità: approcci teologici”. In dodici incontri, articolati ognuno in due momenti, i professori della Facoltà di Teologia affronteranno l’argomento da diverse angolazioni. Nel primo momento (incontri 1-6) affronteranno la domanda: “A che punto siamo con la sinodalità?”, mirando a far luce sui principali impulsi che costituiscono il fondamento teologico della Chiesa sinodale. Nel secondo (incontri 7-12), le tematiche incontrate nel primo momento saranno riprese in una prospettiva transdisciplinare, coinvolgendo altri studiosi, impegnati in campi di ricerca affini. Lo scopo è quello di “creare un ampio spazio di ascolto e di condivisione tra i partecipanti, sia in aula sia online, implementando in questo modo il processo sinodale per sviluppare, anche in teologia, uno stile veramente sinodale. Proprio per questo la partecipazione al corso è aperta a chiunque intenda approfondire il tema della sinodalità: vescovi e incaricati dei processi sinodali diocesani; docenti e studenti di altre università; presbiteri, diaconi, operatori pastorali; incaricati di IRC e docenti della Scuola primaria e secondaria; ecc. Il corso corrisponde a 3ECTS e per i docenti IRC può valere come Corso di aggiornamento. I dodici incontri si svolgeranno il venerdì, dalle ore 16 alle ore 17:30, nelle seguenti date: 26 novembre; 3, 10, 17 dicembre; 14 e 21 gennaio 2022; 25 febbraio; 4, 11, 18 e 25 marzo; 1° aprile. Per gli iscritti esterni la partecipazione è prevista in sola modalità online. Le iscrizioni sono aperte fino al 25 novembre (www.unigre.it – sinodalita@unigre.it). Per gli iscritti esterni la partecipazione avrà il costo di € 20.