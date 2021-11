Diocesi: Rieti, il 7 novembre incontro diocesano delle Confraternite

Un’occasione per fare memoria dei confratelli e delle consorelle defunti e insieme ritrovarsi dopo tanti mesi di distanza forzata: è questo lo spirito con cui domenica 7 novembre le confraternite della diocesi di Rieti si ritroveranno presso la chiesa parrocchiale di Madonna del Cuore, a Rieti. Lo riferisce il sito del settimanale diocesano “Frontiera” (http://www.frontierarieti.com/), “Imploreremo insieme dal Signore giorni più sereni per tutti gli uomini e ci uniremo al cammino sinodale della Chiesa tutta per poter accogliere dalle mani del Signore una rinnovata giovinezza dello Spirito”, ha scritto nell’invito a partecipare alla messa padre Mariano Pappalardo, responsabile del Coordinamento Diocesano delle Confraternite. L’inizio della liturgia, che sarà presieduta dallo stesso padre Pappalardo, è prevista per le ore 16. L’incontro del 7 novembre fa seguito ad una riunione, svoltasi pochi giorni prima, dedicato sempre alle confraternite della Chiesa di Rieti. Allo studio anche l’elaborazione di uno statuto diocesano, sul quale modellare quelli dei singoli sodalizi.