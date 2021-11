Diocesi: Caritas Ambrosiana, sabato 6 novembre il convegno “Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo”

Sabato 6 novembre, dalle ore 9.30, si svolgerà il convegno “Ripartire dagli ultimi nello stile del Vangelo. Aggiustare il mondo praticando l’amore”. L’incontro che riunisce ogni anno i volontari e gli operatori della Caritas Ambrosiana sarà aperto dall’intervento dell’arcivescovo emerito di Agrigento, il card. Francesco Montenegro. Seguirà una tavola rotonda con la ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, il segretario generale Fim-Cisl Roberto Benaglia, il presidente Consorzio Goel, Vincenzo Linarello. Interverrà nella terza ed ultima parte della mattinata Luciano Manicardi, priore di Bose. Il direttore di Caritas Ambrosiana, Luciano Gualzetti, e il presidente, mons. Luca Bressan, rispettivamente, introdurranno e concluderanno i lavori. Mons. Luca Bressan rinnoverà anche il mandato.

“Al centro dell’appuntamento – si legge in una nota – le ragioni dell’impegno della Caritas a favore degli ultimi in un contesto come quello attuale in cui la crisi, seguita alla pandemia di Covid, ha precipitato nella povertà persone che non avevamo mai richiesto aiuto prima. Proprio il protratto blocco delle attività economiche, resosi necessario per contenere i contagi, ha fatto emergere molte debolezze del modello di sviluppo anche di una delle Regioni più ricche del Paese: salari bassi, contratti precari, un sistema di aiuti pubblici insufficiente. Per questa ragione molte persone che pure avevano un impiego non sono più riuscite a fare quadrare i bilanci familiari. La conseguenza è stata un’esplosione di richieste di aiuti alimentari, una corsa ad indebitarsi, anche ricorrendo al prestito usuraio, per soddisfare esigenze di base o tenere in vita attività economiche messe a repentaglio”. Poiché, come è emerso dall’ultimo Rapporto sulle povertà, ad oltre un anno e mezzo dalla crisi, ancora il 41% degli impoveriti non è riuscito a risollevarsi, il rischio di un protrarsi a lungo termine degli effetti della crisi, richiede alla Caritas Ambrosiana di attrezzarsi con rinnovate motivazioni e idee per affrontare questa nuova delicata fase.

Il convegno precede la Giornata diocesana Caritas 2021 che le oltre mille parrocchie della diocesi di Milano celebreranno domenica. Secondo una stima sono oltre 5mila i volontari impegnati nei 390 centri di ascolto, nei 12 Empori e 13 Botteghe della Solidarietà e negli altri servizi territoriali.

Il convegno sarà in diretta streaming. Per partecipare è necessario iscriversi compilando il form a questo link.

È possibile anche partecipare in presenza nella sede di via San Bernardino 4, a Milano, sede della Caritas Ambrosiana. A causa delle norme anti Covid questa modalità è consentita solo su invito. Gli operatori dei media che intendono approfittare di questa possibilità devono accreditarsi inviando un a mail entro venerdì 5 novembre entro le 17, a f.chiavarini@caritasambrosiana.it.