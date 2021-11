Città dell’uomo: Milano, XI Cattedra “Giuseppe Lazzati” sul tema “Cultura costituzionale e cattolicesimo democratico”

“Cultura costituzionale e cattolicesimo democratico. I protagonisti”: è il titolo della XI edizione della Cattedra “Giuseppe Lazzati”, che si terrà lunedì 15 novembre (ore 18-20) presso la sala San Satiro, piazza Sant’Ambrogio 15 a Milano. Dopo una introduzione affidata a Luciano Caimi, presidente di “Città dell’uomo”, associazione che promuove l’evento, è prevista una lectio di Enzo Balboni, già ordinario di Diritto costituzionale all’Università Cattolica di Milano. Visto il numero limitato di posti disponibili in sala, avvertono gli organizzatori, per rispetto alle norme vigenti anti-Covid, è necessario prenotarsi scrivendo a info@cittadelluomo.it. Verrà richiesto il green pass. Sarà in ogni caso possibile seguire l’evento in streaming attraverso le pagine Facebook (www.facebook.com/LaCittadellUomoAPS/) e YouTube (www.shorturl.at/rxIJX)dell’associazione.