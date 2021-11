Cure palliative: Lucca, la Federazione consegna all’arcivescovo Giulietti il “Mantello San Martino”

La Federazione Cure Palliative (Fcp) consegnerà all’arcivescovo di Lucca, mons. Paolo Giulietti, il “Mantello di San Martino Fcp”. La cerimonia di benedizione si terrà l’11 novembre, alle 9, in cattedrale. L’appuntamento nella Giornata nazionale delle cure palliative e giornata in cui si celebra San Martino, patrono del volontariato.

Nella giornata di San Martino si ricorda, in particolare, il gesto semplice con cui un giovane soldato, Martino, decise di tagliare a metà il suo mantello per offrirlo come ristoro a un mendicante infreddolito incontrato per strada. Questo mantello, il pallium, evoca l’idea di protezione e rappresenta ancora oggi, più di 1600 anni dopo, il simbolo per eccellenza delle cure palliative. Due anni fa Fcp, per celebrare la giornata, propose di coinvolgere le associazioni socie affinché, assieme ai loro volontari, dessero vita a un pallium realizzato a mano, in maglia di cotone: un meraviglioso mantello che sintetizzasse l’accoglienza protettiva delle cure palliative e l’azione quotidiana espressa dalla Fcp con le sue organizzazioni e i volontari. Questo il mantello che, con il suo valore simbolico, verrà consegnato il prossimo 11 novembre all’arcivescovo di Lucca per la benedizione.