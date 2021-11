Settimana Sociale Taranto: Ordinariato militare, “riflessione diventi percorso anche nella nostra Chiesa militare”

“La diocesi castrense vuole impegnarsi in un rinnovamento epocale nel costruire ‘Il Pianeta che speriamo’ da lasciare ai posteri, esplicitando un impegno che, se non specificatamente politico, sicuramente potrà essere assunto come percorso culturale”: è quanto ribadisce l’Ordinariato militare per l’Italia (Omi) che oggi sul sito http://www.ordinariatomilitare.it/ pubblica un resoconto della 49ª Settimana Sociale dei Cattolici italiani che si è svolta recentemente a Taranto sul tema “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso”. All’evento era infatti presente un Cappellano delegato dell’Ufficio diocesano di Pastorale sociale e del lavoro. Nella nota viene ripercorsa tutta la Settimana Sociale nelle sue tappe più significative. Dalla Chiesa castrense giunge l’impegno ad aiutare “nella riflessione sui temi sociali le giovani generazioni che sono affidate alla cura pastorale dei Cappellani Militari nelle Forze armate”. A tale riguardo, si legge sul sito, “attendiamo le piste pratiche di lavoro perché non rimanga una riflessione ma diventi percorso anche nella nostra Chiesa militare”.