Comunicazione: a mons. Viganò il premio speciale Associazione HDFI per la visione strategica sul mondo dei media

A mons. Dario Edoardo Viganò un premio speciale per la visione strategica sul mondo dei media: a conferirlo al Vicecancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze sociali è l’Associazione HDFI Forum Italia nel corso della conferenza annuale che si è svolta a Roma. L’associazione HD Forum Italia riunisce 26 aziende leader nel settore dell’audiovisivo e delle telecomunicazioni. Un riconoscimento – recita la motivazione – “per la visione strategica messa in campo nell’avvio della grande riforma dei media vaticani, annunciata più volte nei decenni passati e finalmente iniziata per volontà di Papa Francesco con la lucida consapevolezza che la tecnologia trasformi i media sia in termini di ruolo che in termini di formati e linguaggi”. È stato il presidente di HDFI, Benito Manlio Mari, a conferire il premio nel corso dell’appuntamento intitolato ‘Media del domani: tecnologia, contenuti e consumo’ aperto da un intervento di mons. Viganò sul futuro dei nuovi media. “In particolare – ha proseguito Mari dando lettura della motivazione – il cammino che Viganò ha avviato è stato un grande laboratorio di confronto con le principali realtà tecnologiche a livello mondiale, compresa l’Associazione HD Forum Italia che ha avuto l’opportunità di condividere la propria esperienza in occasione dell’assemblea per i 10 anni svoltasi in Vaticano nel 2016”.