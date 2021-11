Fratelli Tutti: Roma, l’8 e 9 novembre conferenza internazionale sulla “cultura dell’incontro”

“La Cultura dell’Incontro: il futuro del dialogo interculturale e interreligioso”. E’ il tema della conferenza internazionale, in lingua inglese, organizzata l’8 e 9 novembre dal Berkley Center for Religion, Peace, and World Affairs della Georgetown University e dalla rivista internazionale dei gesuiti “La Civiltà Cattolica” presso Villa Malta, sede della rivista. Parteciperanno come speaker principali il card. Miguel Ángel Ayuso e il card. Luis Antonio Tagle. Interverrà anche Sultan Faisal Al Remeithi, segretario generale del Muslim Council of Elders. Il convegno – informano i promotori – celebrerà il primo anno dalla pubblicazione dell’Enciclica “Fratelli tutti” per contribuire a realizzarne la visione: “prima fra tutte la capacità di interrogarsi sui problemi che affliggono il mondo, caratterizzato dalla frammentazione politica e socio-economica e dalle culture dello scarto”. Papa Francesco per l’occasione ha inviato una lettera indirizzata a John DeGioia, presidente della Georgetown University, e a padre Antonio Spadaro, direttore de “La Civiltà Cattolica”, in cui sottolinea l’importanza della collaborazione di queste due antiche istituzioni appartenenti alla Compagnia di Gesù. Si dice inoltre compiaciuto per il fatto che siano state coinvolte la Congregazione per l’Evangelizzazione dei Popoli e il Pontificio consiglio per il Dialogo interreligioso: “proseguite in questa collaborazione fruttuosa con i vari Dicasteri della Santa Sede!”, ha esortato. Le parole del Pontefice per l’evento affidano una missione: “Con le vostre lezioni, i vostri articoli e le vostre iniziative congiunte continuate ad aiutare tanti a diventare maestri e artigiani di una cultura che favorisca la comprensione reciproca”. L’evento sarà registrato e il video sottotitolato sarà pubblicato sulle pagine YouTube delle istituzioni organizzatrici: La Civiltà Cattolica (www.youtube.com/civcatt) e Berkeley Center (www.youtube.com/user/berkleycenter)