Povertà: mons. Landau (Caritas Europa), “siamo accanto alle persone più vulnerabili che si trovano a vivere situazioni al limite”

“Siamo accanto alle persone più vulnerabili che si trovano a vivere situazioni al limite. Anche nel mezzo delle tenebre, dobbiamo essere un raggio di luce. Questa è sempre stata la nostra missione e lo sarà”. A ricordarlo è mons. Michael Landau, presidente di Caritas Europa, questa mattina, durante l’incontro on line promosso da Caritas internationalis. In vista del settantesimo anniversario (12 dicembre), l’organizzazione internazionale promuove sette webinar in altrettante aree in cui è presente nel mondo. Quello dedicato questa mattina alla regione europea ha visto la testimonianza di diverse realtà: dalla Caritas Germania, la più antica nel Vecchio Continente, alla Caritas Georgia, la più recente nata nel 1994.

“Caritas – continua mons. Landau – è chiamata ad alleviare il dolore delle persone, a portare speranza. La storia della nostra religione è sempre accanto agli svantaggiati. È una storia che ha permesso alla Caritas di lavorare nel mezzo di guerre, sofferenze inimmaginabili, attraverso la nascita di regimi totalitari. Oggi affrontiamo una pandemia che è diventata una crisi sociale. Troppe persone hanno perso la vita e il posto di lavoro. La pandemia continua ad avere un impatto sulle persone a cui Caritas si pone al servizio e ha reso difficile per molte persone vivere una vita dignitosa. Per questo la solidarietà ci chiede un cambiamento strutturale. Questo è il tipo di risposta che Caritas vuole dare”. “Come ci ha detto Papa Francesco alla celebrazione del sessantesimo anniversario del trattato di Roma, non possiamo capire il nostro tempo separandolo dal passato. Dobbiamo capire dal passato per guardare al futuro. Oggi – conclude – vogliamo fare luce su un passato che dà vita al presente e consente di camminare verso il futuro”.