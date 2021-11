Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente palestinese. “Soluzione dei due Stati” nel colloquio in Segreteria di Stato

(Foto Vatican Media/SIR)

È durato circa 50 minuti il colloquio privato tra il Papa e il presidente dello Stato di Palestina, Mahmud Abbas, il quale ha incontrato successivamente il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Nel corso dei cordiali colloqui in Segreteria di Stato – riferisce la Sala Stampa della Santa Sede – sono stati riconosciuti i buoni rapporti tra la Santa Sede e lo Stato di Palestina, e si sono affrontate questioni bilaterali di mutuo interesse”. Inoltre, “si è riconosciuta la necessità di promuovere la fratellanza umana e la convivenza pacifica tra le varie fedi”. Circa il processo di pace tra israeliani e palestinesi, “ci si è soffermati sulla assoluta necessità di riattivare il dialogo diretto per raggiungere la soluzione dei due Stati, anche con l’aiuto di un più vigoroso impegno della comunità internazionale”. Quanto allo status di Gerusalemme, “si è ribadito che debba essere riconosciuta da tutti come luogo d’incontro e non di conflitto, e come il suo status debba preservare l’identità e il valore universale di Città santa per tutte e tre le religioni abramitiche, anche attraverso uno statuto speciale internazionalmente garantito”. Infine, “si è parlato dell’urgenza di lavorare per la pace, evitando l’uso delle armi, e combattendo ogni forma di estremismo e di fondamentalismo”. Il Papa – oltre ai volumi dei documenti papali, al Messaggio per la pace di quest’anno, al Documento sulla Fratellanza umana e al libro sulla Statio Orbis del 27 marzo 202° a cura della Libreria Editrice Vaticana, omaggi abituali ai capi di Stato – ha donato al presidente palestinese una fusione in bronzo raffigurante due mani che si stringono, sullo sfondo del colonnato di San Pietro, con una donna con bambino e una nave di migranti e la scritta “Riempiamo le mani di altre mani”. Abbas ha donato invece al Santo padre un libro sulla basilica della Natività, a Betlemme, e una rappresentazione della grotta della Natività in ambra.