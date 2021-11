Coronavirus Covid-19: Regno Unito in fibrillazione. “Battaglia per salvare il Natale”. Tornano le mascherine. I giornali: si rischia il caos

È al “booster”, la terza dose di richiamo del vaccino anti Covid, che sono dedicati, oggi, i titoli dei quotidiani britannici e dei siti perché il governo potrebbe, tra qualche ora, allargare a chiunque abbia meno di quarant’anni il diritto di avere la terza iniezione e accorciare la distanza tra le dosi che è, in questo momento, di sei mesi. Il “Daily Mirror”, tabloid letto da più di mezzo milione di persone, annuncia l’inizio della “Battaglia per salvare il Natale”, dopo le nuove misure, introdotte sabato, che prevedono l’obbligo di mascherine nei negozi e sui trasporti. Il “Daily Telegraph”, il quotidiano letto dai conservatori scrive, con preoccupazione, che “nelle scuole si rischia il caos”. La nuova stretta, dovuta alla variante “Omicron”, prevede, infatti, che gli alunni tornino a indossare le mascherine, anche se soltanto nei corridoi, e non nelle classi, e ad autoisolarsi se venissero a contatto con chi è risultato positivo alla nuova variante. Secondo il sito del “Guardian”, giornale progressista, la nuova stretta del governo non è sufficiente perché il numero di casi di “Omicron” sta salendo rapidamente con sei contagiati confermati in Scozia che si aggiungono ai tre individuati in Inghilterra. Sempre secondo il “Guardian” il ministro scozzese per la salute, Humza Yousaf, ha annunciato che il sistema di tracciamento sta cercando di individuare da dove sia partito il contagio e le persone con le quali i sei malati sono entrati in contatto.