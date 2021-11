Disabilità: dal 6 dicembre la campagna #IamChurch, con 5 video testimonianze da diverse parti del mondo

Dal 6 dicembre, parte la campagna #IamChurch: 5 video-testimonianze di cristiani con disabilità. A promuoverla è il Dicastero per i laici, la famiglia e la vita, facendo eco alle parole del recente messaggio del Papa in occasione della Giornata internazionale delle persone disabili. Nei cinque video le persone con disabilità, provenienti da diverse parti del mondo, raccontano la propria esperienza di fede e affermano: “Io sono Chiesa!”. A partire dal 6 dicembre – informano i promotori dell’iniziativa – i video saranno disponibili sui canali YouTube di Vatican News e del Dicastero per i laici, la famiglia e la vita e verranno pubblicati a cadenza settimanale. Ogni video ha lo scopo di far emergere il contributo che le persone con disabilità quotidianamente offrono alla comunità ecclesiale. Il lavoro di evangelizzazione portato avanti da alcuni giovani sordi in Messico, il monastero dove in Francia alcune suore con sindrome di Down vivono la loro vocazione, il gruppo di giovani italiani con disabilità intellettiva che partecipano alle Giornate mondiali della gioventù sono solo alcuni esempi di una realtà più vasta che la campagna intende iniziare a mostrare. “Siamo convinti che, se saremo in grado di ascoltare con attenzione la voce delle nostre sorelle e dei nostri fratelli con disabilità – ha commentato Gabriella Gambino, sottosegretario del Dicastero – la comunità ecclesiale ne uscirà realmente arricchita”.