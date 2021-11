Avvento: mons. Palletti (La Spezia), “camminare insieme per crescere come Chiesa sinodale nella concretezza di gesti di carità”

“Con l’inizio del tempo dell’Avvento si apre di fronte a noi un nuovo Anno liturgico, nel quale saremo chiamati a ripercorrere insieme le tappe della salvezza. Quest’anno, però, il nostro cammino è segnato anche dal grande evento sinodale che Papa Francesco ha voluto per tutta la Chiesa”. Esordisce così mons. Luigi Ernesto Palletti, vescovo de La Spezia-Sarzana-Brugnato, nel suo messaggio per l’Avvento.

Nel richiamare san Giovanni Battista e la vergine Maria come figure di riferimento di questo percorso, mons. Palletti invita a “compiere un cammino insieme, a dare una testimonianza che manifesti il volto di una comunità, che possa giungere nella concretezza di ogni situazione”. Un tempo da vivere “alla luce di una domanda fondamentale e nella concretezza di gesti di carità. La domanda è quella che tutta la Chiesa si sta ponendo nel cammino sinodale e che diventerà il cuore di quell’ascolto reciproco che stiamo avviando, con diverse modalità, in ogni vicariato per avere il contributo di tutti”. “Come si realizza oggi, a diversi livelli (da quello locale a quello universale) quel ‘camminare insieme’ che permette alla Chiesa di annunciare il Vangelo, conformemente alla missione che le è stata affidata; e quali passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere come Chiesa sinodale?”, la domanda rilanciata dal presule.

A conclusione alcune indicazioni per il gesto di carità dell’Avvento, da concretizzare accogliendo la proposta che la Chiesa locale rivolge a tutti attraverso la Caritas diocesana. Due le finalità: supporto ai Centri di ascolto parrocchiali e all’Emporio della solidarietà (La Spezia e Sarzana); sostegno a famiglie in difficoltà.