Diocesi: mons. Nolè (Cosenza) ai catechisti, “ci vuole un’azione di testimonianza verso Cristo e la Chiesa”

“Siete chiamati a svolgere un cammino prezioso nella Chiesa”. È il messaggio che mons. Francesco Nolè, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, ha dato ieri pomeriggio ai catechisti incontrati nella parrocchia di San Carlo Borromeo, in occasione del conferimento del mandato. L’arcivescovo bruzio ha nel contempo annunciato l’avvio del percorso formativo per quanti intendono “essere dei catechisti ed esercitare questo ministero istituito in comunione con la Chiesa”, perché “è tempo di diventare adulti nella fede”. “Dobbiamo comprendere – ha detto il presule – che non basta più la mera lezione di catechismo, ma ci vuole un’azione di testimonianza verso Cristo e verso la Chiesa, perché i giovani si sentano parte viva di questo organismo vivente”. Per questo il presule bruzio ha invitato i catechisti “a far leggere la parola di Dio e a lasciare tempo perché parli direttamente al cuore dei nostri giovani e gli renda nota la propria vocazione”.