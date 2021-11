Pena di morte: Sant’Egidio, domani un webinar con David Sassoli e il premio Nobel per la Pace Tawakkol Karman

Domani, martedì 30 novembre alle ore 17.30, si terrà sul sito www.santegidio.org il webinar internazionale “No Justice without Life”, evento promosso da Sant’Egidio in collaborazione con numerose associazioni che si battono per l’abolizione della pena di morte. Interverranno rappresentanti delle istituzioni, esperti, attivisti e testimoni della società civile da Africa, Asia, Europa e Nord America, come il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, il premio Nobel per la Pace Tawakkol Karman, l’ex ministro della giustizia del Burkina Faso Bessolé René Bagoro, Mario Marazziti, coordinatore della campagna internazionale contro la pena di morte della Comunità di Sant’Egidio, e l’attivista statunitenese Sister Helen Prejean. Il webinar si concluderà attorno alle 19 con un flash mob dei Giovani per la pace, animato da studenti delle scuole superiori e delle università romane, e l’illuminazione straordinaria del Colosseo, simbolo della campagna globale contro la pena di morte. In contemporanea si svolgeranno manifestazioni ed eventi in numerose città di 70 Paesi del mondo, per lanciare un forte messaggio in difesa della vita e dei diritti umani nel giorno in cui, nel 1786, venne abolita per la prima volta la pena capitale da uno Stato, il Granducato di Toscana. Sono attualmente oltre 2.400 le “Città per la vita” che aderito alla campagna per l’abolizione della pena capitale. Per maggiori informazioni www.santegidio.org/30nov2021